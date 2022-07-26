США признали важность ядерного соглашения с Россией

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не имеет никаких альтернатив в виду других соглашений. Важность переговоров вокруг оружия массового поражения признал специальный представитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман, соответствующее заявление приурочено к обзорной конференции ДНЯО 1-26 августа в Нью-Йорке.

«Я оптимистично настроен относительно перспектив Договора о нераспространении ядерного оружия, поскольку альтернатив ему нет, ни в виде промежуточного варианта договора, ни в виде иного соглашения», — заявил Шейнман.

Обзорная конференция является главным событием в сфере ядерного нераспространения и проходит каждые пять лет. В то же время Шейнман указал на отсутствие делегации из России в списке приглашенных сторон.

В начале июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США рассчитывают на продолжение сотрудничества всех стран-подписантов ДНЯО в деле укрепления ядерной безопасности в мире.