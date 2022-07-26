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15 минут назад

Президент Уганды отшутился на вопрос о фотографии с Лавровым

Ura.Ru

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени прокомментировал слухи о том, что к нему обращались с просьбой не фотографироваться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом говорилось в трансляции на «России 24».

Президент Уганды отшутился на вопрос о фото с Лавровым
Фото: ТАССТАСС

«Никто не может просить меня о таком. Они знают мою позицию. Нужно быть очень глупым, чтобы просить меня не фотографироваться с кем-то. Это шутка, но, тем не менее», — сказал Мусевени на пресс-конференции по итогам визита Лаврова в Уганду.

Ранее URA.RU сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен не стал фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи министров иностранных дел на саммите G20 на Бали. Блинкен также избегал групповых фото, где мог быть запечатлен и Лавров.

В мире,Энтони Блинкен,Сергей Лавров,
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