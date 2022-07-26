Президент Уганды отшутился на вопрос о фото с Лавровым

«Никто не может просить меня о таком. Они знают мою позицию. Нужно быть очень глупым, чтобы просить меня не фотографироваться с кем-то. Это шутка, но, тем не менее», — сказал Мусевени на пресс-конференции по итогам визита Лаврова в Уганду.