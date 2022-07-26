В Польше обманули заказчика топлива для ВСУ

По данным источника, украинская компания, действуя от имени фонда, заказала 10 партий топлива у познаньской компании. С украинской стороны решили, что сначала заплатят за одну партию, а после — профинансируют остальную часть контракта. Оговоренный срок — 5 дней, но по прошествии месяца транспорт не доехал до Львова. Связь с компанией прервана.