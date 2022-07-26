ЕС продлил действие санкций против России

Совет ЕС принял во вторник формальное постановление о продлении действия санкций против России на шесть месяцев – до 31 января 2023 года, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.
«Совет сегодня принял решение продлить на шесть месяцев до 31 января 2023 года запретительные меры, нацеленные на специфические сектора экономики РФ», – передает ТАСС заявление Совета ЕС.
Ранее Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.