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38 минут назад

ЕС продлил действие санкций против России до 31 января 2023 года

Деловая газета "Взгляд"

Совет ЕС принял во вторник формальное постановление о продлении действия санкций против России на шесть месяцев – до 31 января 2023 года, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.

ЕС продлил действие санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Совет сегодня принял решение продлить на шесть месяцев до 31 января 2023 года запретительные меры, нацеленные на специфические сектора экономики РФ», – передает ТАСС заявление Совета ЕС.

Ранее Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.

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