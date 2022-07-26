Великобритания расширила российский санкционный список

Несколько десяткой глав регионов России, в том числе и граничащих с Украиной, включены в расширенный санкционный список Великобритании. Об этом сообщает РБК.

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Великобритания ведет активную антироссийскую санкционную кампанию после начала Россией спецоперации на Украине. В марте британские власти ввели ограничения в отношении 350 физических лиц и организаций, которые зарегистрированы в РФ. После этого санкцинный список постоянно расширялся и пополнялся, в него были включены как российские политики и дипломаты, так и крупные бизнесмены.

Сегодня стало известно, что под британские санкции, предусматривающие запрет на въезд в страну и заморозку активов в случае их обнаружения там, попали главы приграничных Курской, Брянской и Воронежской областей Роман Старовойт, Александр Богомаз и Александр Гусев.

Всего в санкционный список были внесены главы и врио губернаторов 27 российский регионов, в том числе Башкортостана, Коми, Чувашии и Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Также Великобритания ввела санкции и в отношении политиков из республик Донбасса. В санкционный список попали председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и первый заместитель председателя правительства ЛНР Владислав Кузнецов, пишет РИА Новости.