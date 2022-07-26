В Китае пенсионерка спасла упавшего в канализацию ребенка. Она смело прыгнула за мальчиком в нечистоты и вытащила его оттуда. На инцидент обращает внимание Telegram-канал «Лента добра».

На опубликованных кадрах видно, как маленький мальчик подходит к люку на дороге, открывает его и моментально падает вниз. Это происшествие могло закончиться трагедией, если бы не заметившая случившееся бабушка. Она тут же бросилась на помощь ребенку, а за ней подоспели и другие очевидцы.