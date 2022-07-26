Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Побеждает ли Владимир Путин санкции?»

Западные страны рассчитывали, что санкции «прижмут» президента России Владимира Путина к стенке. Однако сейчас они куда больнее бьют по европейской экономике и у России есть все шансы ослабить их, пишет в своей статье для британского издания The Times Ирвин Штельзер (Irwin Stelzer).

Журналист констатировал, что санкции вынудили Россию продавать нефть со скидками в Китай и Индию, однако цены настолько высокие, что Путин «зарабатывает больше, чем до спецоперации на Украине». Также не оправдались надежды и на падение рубля, который наоборот резко усилился. При этом именно президент России «решает вопрос о том, замерзнет ли Европа в темноте наступающей зимой или у нее будет достаточно запасов энергии».

Австрия «позарилась» газохранилище Хайдах

Австрийские власти на фоне энергетического кризиса намерены использовать второе по вместимости в Европе газовое хранилище Хайдах, которое ранее работало на обеспечение газом немецкой Баварии. Об этом сообщает Welt.

Министр энергетики страны Леонора Гевессле подчеркнула, что принято решение о подключении всех газовых хранилищ на территории страны к австрийской сети. По данным, которые озвучил президент немецкого Федерального сетевого агентства, сейчас хранилище заполнено всего лишь на 57%.

Британцев попросят экономить электроэнергию

Правительство Великобритании намерено обратиться к жителям страны при помощи радио, телевидения, плакатов и листовок и попросить их выключать свет, уменьшить время на мытье в душе и понизить температуру в домах, чтобы сократить расход электроэнергии зимой. Об этом со ссылкой на соответствующие проекты постановлений властей сообщает The Independent.

При этом британские власти рассчитывают, что снижению потребления электроэнергии будут способствовать и очень высокие тарифы. Стоимость коммунальных услуг уже выросла в среднем в полтора раза и ожидается, что с началом осени цены снова пойдут вверх.

«Чем Израиль ответит на закрытие еврейского агентства «Сохнут»?»

Израиль может предпринять серьезные меры в случае закрытия еврейского агентства «Сохнут» в Москве, однако стоит действовать осторожно, чтобы не ухудшить ситуацию и усилить разногласия с Россией. Об этом заявили опрошенные изданием Haaretz ведущие эксперты по национальной безопасности и дипломаты.

Эксперты отметили, что в Израиле пока не понимают, из-за чего в России хотят закрыть «Сохнут». Однако, по их мнению, Иерусалим не может себе «позволить вступить в дипломатическую войну с Москвой». «Для Израиля отношения с Россией крайне важны. Возможно, самым важным вопросом является иммиграция, но у нас есть и стратегические интересы, такие как возможность свободно летать в небе над Сирией или ядерная проблема Ирана, где Россия играет решающую роль», - заметил бывший заместитель советника Израиля по национальной безопасности Чак Фрейлих (Chuck Freilich).

Во Франции оценили удары по Одессе

Читатели французского издания Le Figaro подвергли критике российские удары по Одессе, призвав при этом выяснить при помощи спутников, куда именно они наносились. Перевод их комментариев приводит «ИноСМИ».