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1 час назад

Как живет село Чернобаевка в Херсонской области

Александр Котлеткин

Во время спецоперации российские войска взяли под контроль территорию Херсонской области. Здесь запустили вещание российских телеканалов и радио. С 1 мая начался переход в рублевую зону.

1/12 Местная жительница в очереди за хлебом на одной из улиц в селе Чернобаевка
Фото: ТАСС
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2/12 Раздача лекарств местным жителям в селе Чернобаевка
Фото: ТАСС
3/12 Местный житель на одной из улиц в селе Чернобаевка
Фото: ТАСС
4/12 Местный житель на одной из улиц в селе Чернобаевка
Фото: ТАСС
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5/12 Раздача лекарств местным жителям в селе Чернобаевка
Фото: ТАСС
6/12 Местный житель на одной из улиц в селе Чернобаевка
Фото: ТАСС
7/12 Местные жители на одной из улиц в селе Чернобаевка
Фото: ТАСС
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8/12 Местные жители в очереди за хлебом на одной из улиц в селе Чернобаевка
Фото: ТАСС
9/12 Местные жители на одной из улиц в селе Чернобаевка
Фото: ТАСС
10/12 Местные жители в очереди за хлебом на одной из улиц в селе Чернобаевка
Фото: ТАСС
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11/12 Местные жители в очереди за хлебом на одной из улиц в селе Чернобаевка
Фото: ТАСС
12/12 Местные жители в очереди за хлебом на одной из улиц в селе Чернобаевка
Фото: ТАСС

2 мая 2022 года в селе Чернобаевка Херсонской области был поднят российский флаг. С тех пор ВСУ раз в несколько дней наносят удары по поселку из РСЗО и тактических ракетных комплексов «Точка-У».

22 июня украинское командование попыталось совершить покушение на главу Чернобаевки Юрия Турулева, он получил легкие осколочные ранения, об этом сообщает РИА Новости. Взрывное устройство заложили в траве у оживленного перекрестка, под забором жилого дома.

Как живет самое известное село Херсонской области – в галерее «Рамблера».

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