Во время спецоперации российские войска взяли под контроль территорию Херсонской области. Здесь запустили вещание российских телеканалов и радио. С 1 мая начался переход в рублевую зону.

1/12 Местная жительница в очереди за хлебом на одной из улиц в селе Чернобаевка Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/12 Раздача лекарств местным жителям в селе Чернобаевка Фото: ТАСС 3/12 Местный житель на одной из улиц в селе Чернобаевка Фото: ТАСС 4/12 Местный житель на одной из улиц в селе Чернобаевка Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/12 Раздача лекарств местным жителям в селе Чернобаевка Фото: ТАСС 6/12 Местный житель на одной из улиц в селе Чернобаевка Фото: ТАСС 7/12 Местные жители на одной из улиц в селе Чернобаевка Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/12 Местные жители в очереди за хлебом на одной из улиц в селе Чернобаевка Фото: ТАСС 9/12 Местные жители на одной из улиц в селе Чернобаевка Фото: ТАСС 10/12 Местные жители в очереди за хлебом на одной из улиц в селе Чернобаевка Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/12 Местные жители в очереди за хлебом на одной из улиц в селе Чернобаевка Фото: ТАСС 12/12 Местные жители в очереди за хлебом на одной из улиц в селе Чернобаевка Фото: ТАСС

2 мая 2022 года в селе Чернобаевка Херсонской области был поднят российский флаг. С тех пор ВСУ раз в несколько дней наносят удары по поселку из РСЗО и тактических ракетных комплексов «Точка-У».

22 июня украинское командование попыталось совершить покушение на главу Чернобаевки Юрия Турулева, он получил легкие осколочные ранения, об этом сообщает РИА Новости. Взрывное устройство заложили в траве у оживленного перекрестка, под забором жилого дома.