Во время спецоперации российские войска взяли под контроль территорию Херсонской области. Здесь запустили вещание российских телеканалов и радио. С 1 мая начался переход в рублевую зону.
2 мая 2022 года в селе Чернобаевка Херсонской области был поднят российский флаг. С тех пор ВСУ раз в несколько дней наносят удары по поселку из РСЗО и тактических ракетных комплексов «Точка-У».
22 июня украинское командование попыталось совершить покушение на главу Чернобаевки Юрия Турулева, он получил легкие осколочные ранения, об этом сообщает РИА Новости. Взрывное устройство заложили в траве у оживленного перекрестка, под забором жилого дома.
Как живет самое известное село Херсонской области – в галерее «Рамблера».