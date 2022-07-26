Трамп лишится $103 млрд при выдвижении в президенты

Бывший президент США Дональд Трамп потеряет контроль над $103 млрд, если объявит о своем решении баллотироваться в президенты. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

Фото: Reuters Reuters

Трамп может распоряжаться этими средствами как глава комитета политических действий "Спасти Америку" (Save America), который был создан после выборов. Однако как только он начнет участвовать в президентской гонке, сумма, по федеральному закону США, станет для него недоступной.

Бывший президент США, как отмечает агентство, после публичного объявления о желании баллотироваться в президенты сможет взять из средств комитета лишь $5 тыс. для обеспечения работы своего предвыборного комитета. Таким образом, Трамп не настроен объявлять о своем выдвижении как минимум до промежуточных выборов в ноябре, из-за ограничений на финансирование избирательной компании, пишет Bloomberg.

Ранее в интервью изданию Intelligencer, которое является приложением к журналу New York, Трамп сообщил, что уже принял решение относительно своего участия в грядущих президентских выборах, которые пройдут в ноябре 2024 года. По данным газеты The Washington Post, Трамп может уже в сентябре объявить о своем участии в президентской гонке.