В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
18 минут назад

Bloomberg: Трамп утратит контроль над $103 млрд, если объявит о выдвижении в президенты

ТАСС

Бывший президент США Дональд Трамп потеряет контроль над $103 млрд, если объявит о своем решении баллотироваться в президенты. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

Трамп лишится $103 млрд при выдвижении в президенты
Фото: ReutersReuters

Трамп может распоряжаться этими средствами как глава комитета политических действий "Спасти Америку" (Save America), который был создан после выборов. Однако как только он начнет участвовать в президентской гонке, сумма, по федеральному закону США, станет для него недоступной.

Бывший президент США, как отмечает агентство, после публичного объявления о желании баллотироваться в президенты сможет взять из средств комитета лишь $5 тыс. для обеспечения работы своего предвыборного комитета. Таким образом, Трамп не настроен объявлять о своем выдвижении как минимум до промежуточных выборов в ноябре, из-за ограничений на финансирование избирательной компании, пишет Bloomberg.

Ранее в интервью изданию Intelligencer, которое является приложением к журналу New York, Трамп сообщил, что уже принял решение относительно своего участия в грядущих президентских выборах, которые пройдут в ноябре 2024 года. По данным газеты The Washington Post, Трамп может уже в сентябре объявить о своем участии в президентской гонке.

Ранее Трамп неоднократно намекал, что готов вновь побороться за президентский пост в 2024 году, однако однозначно об этом говорить избегал, ссылаясь на то, что в таком случае на него будут распространяться специальные налоговые правила.

В мире,Дональд Трамп,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители