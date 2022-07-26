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13 минут назад

Посол заявил о полностью разрушенных отношениях России и Греции

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Двусторонние отношения России и Греции полностью разрушены, никакого сотрудничества и контактов сейчас нет, заявил посол России в Греции Андрей Маслов.

Отношения России и Греции обнулились
Фото: ТАССТАСС

«С конца февраля у нас полностью разрушены двусторонние отношения, их больше нет. Нет никакого сотрудничества, нет контактов. Словом, буквально в считанные дни обнулились все наработки, весь богатый массив двусторонних отношений, который был накоплен за много десятилетий», – передает РИА «Новости» слова Маслова в эфире канала «Россия 24».

При этом посол обратил внимание, что все чаще в Греции наблюдатели резко критикуют греческое правительство «за то, что своими действиями оно впервые за 200 лет довело дело до того, что Греция стала для России недружественной страной – и это при том, что Россия ничего плохого для Греции никогда не делала и не сделала в последнее время».

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Ранее в пресс-службе кабмина сообщили, что правительство расширило список недружественных России иностранных государств еще пятью странами. Перечень пополнили Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

В мире,Андрей Маслов,
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