Отношения России и Греции обнулились

«С конца февраля у нас полностью разрушены двусторонние отношения, их больше нет. Нет никакого сотрудничества, нет контактов. Словом, буквально в считанные дни обнулились все наработки, весь богатый массив двусторонних отношений, который был накоплен за много десятилетий», – передает РИА «Новости» слова Маслова в эфире канала «Россия 24».

При этом посол обратил внимание, что все чаще в Греции наблюдатели резко критикуют греческое правительство «за то, что своими действиями оно впервые за 200 лет довело дело до того, что Греция стала для России недружественной страной – и это при том, что Россия ничего плохого для Греции никогда не делала и не сделала в последнее время».