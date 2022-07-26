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28 минут назад

Лукашенко рассказал о «продовольственной диверсии» на комбайнах

Lenta.ru

В Белоруссии не работает фактически каждый десятый комбайн, что следует считать «продовольственной диверсией» против интересов государства. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, пишет «Sputnik Беларусь».

Лукашенко рассказал о «продовольственной диверсии» на комбайнах
Фото: ТАССТАСС

Во вторник, 26 июля политик провел совещание с председателями районных и областных комитетов. Он рассказал, что в 2022 году проверки показали наличие неисправной техники в каждом четвертом хозяйстве страны. В некоторых организациях нашли неработающие элеваторы и склады для зерна.

Лукашенко возложил ответственность за это на местные власти, указав, что в стране вновь расцвела советская система приписок. Такую ситуацию он предложил считать диверсией и наказать ответственных.

«Именно так это будет расцениваться», — пообещал глава государства.

Ранее Лукашенко потребовал вооружить белорусских егерей. Он назвал представителей этой профессии «надежными мужиками», которые смогут оказать отпор потенциальному неприятелю. «У тебя вся инспекция должна встать под ружье», — обратился он к главе Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Юрию Тертелю.

В мире,Александр Лукашенко,
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