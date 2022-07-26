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1 час назад

Паукообразные обезьяны отомстили дразнившей их девочке. Видео

Денис Фьючин

В Мексиканском зоопарке девочка поплатилась за то, что дразнила паукообразных обезьян. Животные схватили ребенка за волосы. На инцидент обращает внимание Times Now News.

На опубликованной записи видно, как сначала один из приматов резко отреагировал на то, что девочка постучала по решетке вольера. Он протянул лапы и схватил свою обидчицу за волосы на глазах у взрослых. От разъяренной обезьяны подростка отбил рядом стоящий мужчина.

Однако уже через некоторое время девочка снова прошла возле вольера, и оба обитателя зоопарка опять накинулись на нее. На этот раз она сумела высвободиться без помощи посторонних.

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