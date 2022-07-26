В Мексиканском зоопарке девочка поплатилась за то, что дразнила паукообразных обезьян. Животные схватили ребенка за волосы. На инцидент обращает внимание Times Now News.

На опубликованной записи видно, как сначала один из приматов резко отреагировал на то, что девочка постучала по решетке вольера. Он протянул лапы и схватил свою обидчицу за волосы на глазах у взрослых. От разъяренной обезьяны подростка отбил рядом стоящий мужчина.