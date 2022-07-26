В Европе заявили об исчерпании санкционных возможностей

Европейский союз (ЕС) исчерпал возможности для введения санкций против России. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

Отмечается, что принятый Евросоюзом седьмой пакет санкций, в отличие от предыдущих шести, не предполагает никаких серьезных мер. Он призван лишь привести политику блока в соответствие с позицией его союзников.

«Мы подошли к концу того, что могли сделать», — указал источник.

Так 27 европейских стран не намерены добровольно лишать себя российского газа.

«Они уже пытаются справиться с перебоями в поставках "Газпрома", и хотя Польша и страны Балтии хотели бы пойти на этот шаг, они не собираются подвергать себя такому наказанию», — пишет газета.

Новые санкции в первую очередь призваны скорректировать уже введенные, сделать их более эффективными и по возможности не допустить их обхода. Еще одна цель этих последних ответных мер против Москвы: ЕС хочет присоединиться к решениям G7. Еще в конце июня «Большая семерка» отказалась от российского золота.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России. Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, там же опубликуют все подробности нового пакета.