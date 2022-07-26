В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
30 минут назад

В Европе заявили об исчерпании санкционных возможностей

Lenta.ruиещё 2

Европейский союз (ЕС) исчерпал возможности для введения санкций против России. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на неназванного европейского дипломата.

Отмечается, что принятый Евросоюзом седьмой пакет санкций, в отличие от предыдущих шести, не предполагает никаких серьезных мер. Он призван лишь привести политику блока в соответствие с позицией его союзников.

«Мы подошли к концу того, что могли сделать», — указал источник.

Так 27 европейских стран не намерены добровольно лишать себя российского газа.

«Они уже пытаются справиться с перебоями в поставках "Газпрома", и хотя Польша и страны Балтии хотели бы пойти на этот шаг, они не собираются подвергать себя такому наказанию», — пишет газета.

Новые санкции в первую очередь призваны скорректировать уже введенные, сделать их более эффективными и по возможности не допустить их обхода. Еще одна цель этих последних ответных мер против Москвы: ЕС хочет присоединиться к решениям G7. Еще в конце июня «Большая семерка» отказалась от российского золота.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что совет ЕС утвердил седьмой пакет санкций против России. Санкции вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС, там же опубликуют все подробности нового пакета.

"Нафтогаз Украины" выдвинет новое предложение по списанию долга

В России назвали новые ограничительные меры ЕС нелегитимными. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Евросоюз продолжает сам себя загонять в тупиковое положение. Она считает, что попытки давить на Россию не имеют перспектив.

В мире,Видео,Мария Захарова,МИД России,Нафтогаз,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители