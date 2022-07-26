Падение на рыбацкую лодку горбатого кита сняли на видео

В Массачусетсе (штат США) горбатый кит упал на рыбацкую лодку. Снятые очевидцами кадры у побережья Плимута публикуют российские Telegram-каналы. На них видно, как млекопитающее выныривает из воды и ударяется о судно.

В результате инцидента никто не пострадал. После столкновения с китом яхта получила незначительные повреждения носовой части и самостоятельно вернулось на берег.