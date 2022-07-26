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49 минут назад

Падение на рыбацкую лодку горбатого кита сняли на видео

Денис Фьючин

В Массачусетсе (штат США) горбатый кит упал на рыбацкую лодку. Снятые очевидцами кадры у побережья Плимута публикуют российские Telegram-каналы. На них видно, как млекопитающее выныривает из воды и ударяется о судно.

В результате инцидента никто не пострадал. После столкновения с китом яхта получила незначительные повреждения носовой части и самостоятельно вернулось на берег.

Горбатый кит встречается по всему Мировому океану и части прилегающих морей. Свое название он получил благодаря спинному плавнику, которой формой напоминает горб. По другой версии, его так назвали из-за привычки выгибать спину при плавании.

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