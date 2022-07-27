МИД КНДР предупредил о "новой Корейской войне"

МИД КНДР заявил, что местные военные учения США и Южной Кореи в будущем могут вызвать "новую Корейскую войну". Соответствующее заявление было сделано накануне годовщины перемирия в Корейской войне, передает РИА "Новости". "Никто не может предсказать, когда различные (военные учения. – "Газета.Ru"), фактически репетиции войны, которые проводят США и Южная Корея, разрастутся до второй Корейской войны", - сказано в заявлении министерства.

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Внешнеполитическое ведомство также указало, что совместные военные учения Соединенных Штатов и их союзников несут угрозу безопасности и являются одним из основных факторов, которые приводят к обострению ситуации на Корейском полуострове. А гарантии мира в регионе не могут быть реализованы до тех пор, пока там находится военный контингент США, добавляется в заявлении.

Ранее в июле в Южной Корее прошли совместные с ВВС США учения, в которых были задействованы истребители F-35. До этого сообщалось, что главнокомандующие оборонными ведомствами Южной Кореи, США и Японии Ллойд Остин, Ли Чон Соп и Нобуо Киши договорились активизировать сотрудничество для противодействия ракетным угрозам со стороны Северной Кореи. Разделение Кореи на КНДР и Республику Корея произошло в 1945 году после поражения Японии, до этого правившей Кореей, во Второй мировой войне.