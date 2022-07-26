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1 час назад

В Минобороны Китая отреагировали на доклад Японии по обороне

RT на русскомиещё 1

Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь прокомментировал новый ежегодный доклад японского Министерства обороны «Белая книга обороны Японии 2022».

В Минобороны Китая отреагировали на доклад Японии по обороне
Фото: Министерство национальной обороны КНРМинистерство национальной обороны КНР

«Использование Японией «Белой книги обороны» для вмешательства в тайваньский вопрос серьёзно нарушает основные нормы международных отношений, нарушает обязательства Японии перед Китаем по тайваньскому вопросу, подрывает политическую основу китайско-японских отношений и обостряет напряжённость в Тайваньском проливе», —приводит РИА Новости сообщение.

В МИД КНР ранее заявили, что США ожидают серьёзные последствия из-за поощрения американскими властями сепаратизма на Тайване.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Соединённые Штаты не поддерживают независимость Тайваня, однако при этом заявил, что Тайваню «жизненно важно» иметь оружие для обороны.

В мире,Энтони Блинкен,
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