В Минобороны Китая отреагировали на доклад Японии по обороне

«Использование Японией «Белой книги обороны» для вмешательства в тайваньский вопрос серьёзно нарушает основные нормы международных отношений, нарушает обязательства Японии перед Китаем по тайваньскому вопросу, подрывает политическую основу китайско-японских отношений и обостряет напряжённость в Тайваньском проливе», —приводит РИА Новости сообщение.