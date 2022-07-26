"Это невероятно": Британцев рассердила политика властей

Власти Великобритании призвали граждан экономить газ зимой и выключать свет, чтобы избежать массового отключения электроснабжения. Читатели таблоида The Daily Mail возмутились подобными планами, передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Об этой инициативе ранее сообщила газета Telegraph со ссылкой на планы правительства Великобритании. Отмечается, что политики намерены периодически призывать граждан страны потреблять меньше электроэнергии. Соответствующие сообщения могут регулярно передавать по телевидению, радио и социальным сетям.

Британцы жестко раскритиковали планы властей в комментариях под статьей.

«Когда наши правительства поставят нас, британцев, на первое место, а не всех остальных? Это невероятно», — написал читатель под ником KelleBelle2.

«Ни электричества, ни еды, ни бензина, ни поездок, возможно, еще один карантин», — заявил пользователь Chelseas Drum Kit и пожелал соотечественникам божьей помощи.

Mister Right напомнил, что Великобритания в течение нескольких столетий опиралась на значительные и недорогие запасы энергии. Читатель добавил, что в бедственном положении страны во многом виноваты «эко-психи», которые хотят вернуть Великобританию в «каменный век».

«Вина за это лежит на наших политиках и их ошибочной зеленой повестке», — заметил Bryce - a taxpayer.