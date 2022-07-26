В Японии повесили мужчину, проговоренного к смертной казни

В Японии казнили Томохиро Като, который устроил в июне 2008 года резню в токийском районе Акихабара. Приговор приведен в исполнение 26 июля утром по токийскому времени. Мужчину повесили, сообщает Kyodo.

Фото: Toru Hanai/AP Toru Hanai/AP

Като убил семь человек, еще десять ранил. Он на грузовике врезался в толпу людей на оживленной улице, затем вышел из него и начал наносить удары ножом всем, кто попадался под руку, пока его не скрутила полиция. К смерти его приговорили еще в 2011 году. Верховный суд отклонил апелляцию защиты.