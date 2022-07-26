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30 минут назад

В Японии повесили мужчину, проговоренного к смертной казни

Газета.Ru

В Японии казнили Томохиро Като, который устроил в июне 2008 года резню в токийском районе Акихабара. Приговор приведен в исполнение 26 июля утром по токийскому времени. Мужчину повесили, сообщает Kyodo.

В Японии повесили мужчину, проговоренного к смертной казни
Фото: Toru Hanai/APToru Hanai/AP

Като убил семь человек, еще десять ранил. Он на грузовике врезался в толпу людей на оживленной улице, затем вышел из него и начал наносить удары ножом всем, кто попадался под руку, пока его не скрутила полиция. К смерти его приговорили еще в 2011 году. Верховный суд отклонил апелляцию защиты.

Ранее сообщалось, что Хунта Мьянмы казнила политических активистов. правозащитными группами. Ветеран демократического активиста Чжо Мин Ю, более известный как Ко Джимми, и бывший депутат Национальной лиги за демократию Фьо Заяр Тоу были казнены вместе с Хла Мьо Аунг и Аунг Тура Зау. Их смерть знаменует собой первые судебные казни в стране за последние десятилетия, и правозащитные группы опасаются, что за ними последуют новые

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