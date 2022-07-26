"Это невероятно": Британцев рассердила политика властей

Жителей Великобритании возмутило предложение властей меньше обогреваться зимой, чтобы не зависеть от России в сфере энергетики. Читатели Daily Mail раскритиковали планы британских политиков по этому поводу.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Один из пользователей указал, что является добросовестным налогоплательщиком, он удивлен, что ему придется ограничивать себя в тепле.

Видео дня

«Некоторые из основных потребностей человека — это еда, тепло и кров. Я работаю полный рабочий день и плачу налоги, абсолютно ужасно, что мне придется сидеть зимой в холодном доме, потому что не могу себе позволить его отапливать. Я реально не могу в это поверить», — возмутился Db100.

Другой читатель обвинил власти Британии к возвращению «Каменного века».

«Великобритания столетиями опиралась на обильные и дешевые запасы энергии. Вот что происходит, когда нелепые эко-психи добиваются своего. Они в буквальном смысле хотят вернуть нас в каменный век», — написал пользователь Mister Right.

Читатель KelleBelle2 призвал власти Британии учитывать интересы своих граждан в первую очередь.

«Когда наши правительства поставят нас, британцев, на первое место, а не всех остальных? Это невероятно», — возмутился он.

Еще один британец обвинил чиновников страны в сложившейся ситуации.

«Вина за это лежит на наших политиках и их ошибочной зеленой повестке. Мы — остров, отстроенный на угле и окруженный запасами нефти и газа. Из-за наших политиков мы стоим перед лицом дефицита», — указал Bryce — a taxpayer.

Пользователь под никнеймом Chelseas Drum Kit констатировал сложную сложившуюся ситуацию в Великобритании. Он выразил надежду, что в ближайшее время ситуация прояснится в положительную сторону для граждан Британии.

«Ни электричества, ни еды, ни бензина, ни поездок, возможно, еще один карантин. Если вы до сих пор не разобрались с этим и не подготовились, да поможет вам Бог», — написал он.