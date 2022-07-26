Кандидат на пост премьера Британии отказалась от вмешательства в спецоперацию на Украине

Министр иностранных дел Великобритании, кандидат на пост премьера страны Лиз Трасс заявила, что не готова вмешиваться в военный конфликт России и Украины. Кроме того, она также не считает необходимым направлять Военно-морские силы Великобритании в Черное море для сопровождения судов с зерном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на теледебаты, организованные вещательной корпорацией Би-би-си.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Я не готова к тому, чтобы Соединенное Королевство оказалось напрямую вовлечено в конфликт», — подчеркнула Трасс.

Она пояснила, что страна и так многое сделала для Украины. Великобритания первой отправила оружие в помощь Киеву, а также задействовала санкции против России. Трасс напомнила, что Великобритания также оказывает содействие Украине в области морского страхования для вывоза зерна из Одессы. Это стало возможным после заключения соглашения между Россией и Украиной.

Трасс подчеркнула, что Украина не входит в состав НАТО, поэтому Великобритания не должна напрямую задействовать свои силы и ресурсы, чтобы помочь ей.