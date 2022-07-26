В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
9 минут назад

Кандидат на пост премьера Британии отказалась от вмешательства в спецоперацию на Украине

Елена Прошина

Министр иностранных дел Великобритании, кандидат на пост премьера страны Лиз Трасс заявила, что не готова вмешиваться в военный конфликт России и Украины. Кроме того, она также не считает необходимым направлять Военно-морские силы Великобритании в Черное море для сопровождения судов с зерном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на теледебаты, организованные вещательной корпорацией Би-би-си.

Кандидат на пост премьера Британии отказалась от вмешательства в спецоперацию на Украине
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАССПресс-служба МИД РФ/ТАСС

«Я не готова к тому, чтобы Соединенное Королевство оказалось напрямую вовлечено в конфликт», — подчеркнула Трасс.

Она пояснила, что страна и так многое сделала для Украины. Великобритания первой отправила оружие в помощь Киеву, а также задействовала санкции против России. Трасс напомнила, что Великобритания также оказывает содействие Украине в области морского страхования для вывоза зерна из Одессы. Это стало возможным после заключения соглашения между Россией и Украиной.

Трасс подчеркнула, что Украина не входит в состав НАТО, поэтому Великобритания не должна напрямую задействовать свои силы и ресурсы, чтобы помочь ей.

Ранее сообщалось, что Великобритания передала Украине пять зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Stormer HVM. Их основная особенность — обнаружение штурмовиков на дистанции до 18 километров.

В мире,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители