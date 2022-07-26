В США оспорили исключительное право Украины на борщ

По ее словам, автора этого блюда в истории найти не удалось. По мнению журналистки из США, борщевой спор напоминает разногласия между арабами и израильтянами по вопросу авторства местного деликатеса фалафеля.

По словам Седжвик, борщ появился намного раньше того периода, который упоминается в исследованиях. Она уточнила, что блюдо, возможно, предшествует как русскому, так и украинскому этногенезу. По ее словам, даже если предположить, что борщ придумали на Украине, узнать, кто догадался положить в суп ключевой элемент, свеклу, не удастся.