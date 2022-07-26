В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
48 минут назад

WP: администрация Байдена изучает возможность введения ЧС в США из-за оспы обезьян

Газета.Ruиещё 2

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения в США режима ЧС в области здравоохранения из-за оспы обезьян, а также планирует назначить в Белом доме координатора по борьбе с распространением заболевания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Washington Post.

Администрация Байдена задумалась над введением ЧС
Фото: ТАССТАСС

В публикации отмечается, что администрация Байдена в текущий момент рассматривает возможность того, следует ли объявить вспышку оспы обезьян в Штатах чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, а также планирует назначить в Белом доме координатора мер против данного заболевания.

Издание подчеркивает, что администрация обсуждала данную тему с высокопоставленными деятелями области здравоохранения в США на выходных после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. Источники газеты утверждают, что представители американского правительства считают, что введение чрезвычайной ситуации даст возможность собрать более точную информацию о распространении оспы.

При этом, есть часть чиновников, которые считают подобный шаг больше символическим и утверждают, что он вряд ли поможет разрешить ситуацию с вакцинами и проблемами с лечением.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного масштаба.

В мире,Джозеф Байден,ВОЗ,Администрация США,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители