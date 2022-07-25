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43 минуты назад

Эрдоган раскритиковал западных политиков за их отношение к Путину

Илья Родин

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телекомпании TRT раскритиковал лидеров западных стран за их отношение к президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет РИА «Новости».

Эрдоган осудил отношение западных политиков к Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент Турции подчеркнул, что главам государств не следует так относиться к своему коллеге. Он пояснил, что ответ со стороны российского лидера может быть соответствующим.

«Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите», - предупредил Эрдоган.

Глава Турции уточнил, что между Анкарой и Москвой есть разногласия по вопросам международной повестки, но «они не отражаются на двусторонних отношениях, которые развиваются позитивно», сообщает ТАСС.

Эрдоган нарушил протокол на встрече с Путиным

Эрдоган отметил, что переговоры с Владимиром Путиным на полях международного саммита в Тегеране прошли успешно. Лидеры стран «спокойно обсудили важные вопросы».

В мире,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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