Эрдоган осудил отношение западных политиков к Путину

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телекомпании TRT раскритиковал лидеров западных стран за их отношение к президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет РИА «Новости».

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Президент Турции подчеркнул, что главам государств не следует так относиться к своему коллеге. Он пояснил, что ответ со стороны российского лидера может быть соответствующим.

«Вы знаете отношение западных политиков к Путину. Это не подобает политике. Какое отношение вы к нему покажете, такое и получите», - предупредил Эрдоган.

Глава Турции уточнил, что между Анкарой и Москвой есть разногласия по вопросам международной повестки, но «они не отражаются на двусторонних отношениях, которые развиваются позитивно», сообщает ТАСС.