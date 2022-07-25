Стали известны ближайшие планы Джонсона

Британский политик Борис Джонсон сообщил в частном разговоре с одним из влиятельных сторонников Консервативной партии лордом Краддасом, что не желает уходить с поста главы тори до следующих выборов. Об этом пишет The Telegraph.
Отмечается, что 7 июля Джонсон подал в отставку. Он заявил о намерениях покинуть кабинет премьер-министра Великобритании и уйти с поста лидера консерваторов. Политик остался исполняющим обязанности главы правительства Соединенного Королевства до сентября 2022 года.
Во время беседы с финансистом он подчеркнул, что охотно «стер бы все», из-за чего ему приходится уходить с должности британского премьер-министра.
Лорд Краддас пояснил журналистам, что Джонсон желает закончить начатые во время активной деятельности в роли главы правительства Британии проекты. Он добавил, что политик хотел бы участвовать в следующих выборах в парламент в роли главы консерваторов.