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1 час назад

Джонсон заявил, что не хочет уходить с поста лидера консерваторов

Илья Родин

Британский политик Борис Джонсон сообщил в частном разговоре с одним из влиятельных сторонников Консервативной партии лордом Краддасом, что не желает уходить с поста главы тори до следующих выборов. Об этом пишет The Telegraph.

Стали известны ближайшие планы Джонсона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что 7 июля Джонсон подал в отставку. Он заявил о намерениях покинуть кабинет премьер-министра Великобритании и уйти с поста лидера консерваторов. Политик остался исполняющим обязанности главы правительства Соединенного Королевства до сентября 2022 года.

Борис Джонсон объявил об отставке

Во время беседы с финансистом он подчеркнул, что охотно «стер бы все», из-за чего ему приходится уходить с должности британского премьер-министра.

Лорд Краддас пояснил журналистам, что Джонсон желает закончить начатые во время активной деятельности в роли главы правительства Британии проекты. Он добавил, что политик хотел бы участвовать в следующих выборах в парламент в роли главы консерваторов.

В мире,Борис Джонсон,Консервативная партия,
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