Эрдоган прокомментировал договоренности по зерну

«С успешной реализацией плана начнут ослабевать последствия глобального продовольственного кризиса, достигшего опасных масштабов. Оперативное сопровождение плана будет осуществляться из Стамбула. Мы ожидаем от всех сторон выполнения взятых на себя обязательств и ответственного отношения к ним», – заключил президент Турции.