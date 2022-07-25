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21 минуту назад

Эрдоган прокомментировал договоренности по зерну

Елена Прошина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что подписанные в Стамбуле договорённости по поставкам украинского зерна могут помочь в ослаблении и преодолении глобального продовольственного кризиса. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Эрдоган прокомментировал договоренности по зерну
Фото: ReutersReuters

Эрдоган также отметил, что ожидает выполнения сторонами всех заявленных договорённостей.

«С успешной реализацией плана начнут ослабевать последствия глобального продовольственного кризиса, достигшего опасных масштабов. Оперативное сопровождение плана будет осуществляться из Стамбула. Мы ожидаем от всех сторон выполнения взятых на себя обязательств и ответственного отношения к ним», – заключил президент Турции.

Напомним, что ранее представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашения о вывозе украинского зерна и снятии антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений.

В мире,Реджеп Эрдоган,ООН,
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