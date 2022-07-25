В США предупредили о коллапсе ВСУ из-за огромных потерь

Военный аналитик Дэниел Дэвис в статье для портала 19FortyFive рассказал о возможных сценариях военного конфликта на Украине. В одном из них побеждает Россия, в другом - Украина. Он пояснил, что второй сценарий имеет интерес с теоретической точки зрения, так как из-за больших потерь у Киева нет шансов одолеть Москву.

Эксперт подчеркнул, что в предыдущих статьях детально разбирал другие варианты развития событий. В частности, возможную патовую ситуацию. В этой статье он прежде всего проанализировал тот сценарий, который пользуется наименьшей популярностью на Западе, так как он «слишком неприятный и болезненный» для восприятия. А именно, полную победу Россию.

Дэниел Дэвис предположил, что будет если российские войска продолжат свое «методичное шествие». Он подчеркнул, что при этом, в результате нескольких операций, будут уничтожены ВСУ «как единое целое».

По его словам, Киев потерял лучший бойцов в боях за Мариуполь. Те, кто приходит им на смену, очень слабо подготовлены, только 20% из них прошли минимальную подготовку перед отправкой на фронт. Дальнейшее сокращение числа опытных военнослужащих приведет к ухудшению ситуации, риску краха.

Успех или неудача в современном бою находятся в прямой зависимости от качества принимающих в нем участие подразделений, уточнил Дэвис. Нескольких опытных солдат недостаточно для победы, нужны хорошо подготовленные командиры, слаженные, обкатанные в боях части. Соответственно, чем больше офицеров будет терять Украина, тем тяжелее ей придется.

Дэвис отметил, что поставляемые со стороны западных стран вооружения и военная техника не помогут ВСУ, если Москва сможет сохранить свои опытные бронетанковые и артиллерийские части.

В рамках второго разобранного в статье сценария автор рассказал, что должен предпринять Киев для того, чтобы одержать победу в конфликте. В частности, президенту Украины Владимиру Зеленскому потребуется приобрести большое количество мощных комплексов ПВО, танков, истребителей, БТР, военных грузовиков, обучить десятки тысяч военнослужащих.