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59 минут назад

Грозев признался в вербовке российских летчиков для Киева

News.ru

Грозев признал, что участвовал в сорванной операции Киева по вербовке российских летчиков

Грозев признался в вербовке российских летчиков для Киева
Фото: EPA/TASSEPA/TASS

Главный расследователь издания Bellingcat (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) Христо Грозев признался в Twitter, что принимал участие в украинской операции по вербовке российских пилотов. Однако он отметил, что его участие ограничивалось только документальными съемками.

Что правда, так это то, что я участвовал в этой «безумнее, чем вымысел, истории» о тройных агентах, поддельных паспортах и фальшивых подругах как режиссер-документалист. Да, мы вели хронику одной из самых странных контр-контрразведывательных операций всех времен, — написал Грозев.

Ранее в ФСБ рассказали, что одним из участников операции украинской разведки по угону российских военных самолетов оказался Грозев. Он организовал встречу курьера, доставившего аванс для пилота, который якобы согласился угнать один из лайнеров.

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Грозев вел переписку с представителем украинской разведки. Через своего координатора он нашел двух девушек, которые в Липецке встретили приехавшего из Москвы курьера от украинских спецслужб. Тот привез аванс в сумме $4 тысяч для российского летчика.

25 июля Грозев отверг обвинения в угоне российских самолетов. Он рассказал, что команда Bellingcat только участвовала в съемках документального фильма-расследования о российских и украинских спецслужбах.

В мире,Христо Грозев,ФСБ,
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