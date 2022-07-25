Пока вы не уснули: план «Б» по вывозу украинского зерна и новый праздник в России

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В ФСБ заявили о срыве украинской операции по угону российских самолетов

ФСБ пресекла операцию военной разведки Украины по угону боевых самолетов Военно-космических сил (ВКС) РФ. Как сообщает РИА Новости, Киев проводил ее под кураторством спецслужб НАТО.

Отмечается, что сотрудники Главного управления разведки (ГРУ) Минобороны Украины пытались завербовать за деньги и гарантии получения гражданства в одной из стран Евросоюза российских военных летчиков. От пилотов требовали перелететь границу и посадить воздушные суда на подконтрольные Киеву аэродромы.

В США заявили о плане «Б» по вывозу украинского зерна

США не доверяют готовности Москвы соблюдать стамбульское соглашение и ведут разработку плана «Б» по вывозу зерна из украинских портов. Об этом со ссылкой на

главу Агентства США по международному развитию (USAID) Саманту Пауэр пишет РИА Новости.

«Мы готовим план на случай непредвиденных обстоятельств», - пояснила она телеканалу CNN.

По словам главы USAID, новый план по доставке украинского зерна на мировые рынки включает в себя организацию перевозок автомобилями, речными баржами и при помощи украинских железных дорог, которые планируется «подогнать» к европейскому железнодорожному стандарту.

Европу призвали готовиться к остановке поставок газа из России

В связи с сокращением поставок российского газа Европе следует подготовиться к полной их остановке. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

По ее словам, российская сторона лишь частично поставляет газ или вообще не поставляет голубое топливо в 12 стран-членов ЕС.

«Поэтому Европа должна быть готова к худшему варианту: полной остановке поставок газа рано или поздно», — отметила председатель ЕК.

Huawei начала избавляться от сотрудников в России

Китайская компания Huawei прекратила сотрудничать с 50 процентами внештатных сотрудников, работавших на нее в России по договору (на аутсорсинге). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителя компании-партнера нескольких сотовых операторов, использующих оборудование китайского вендора.

При этом большая часть штатных сотрудников продолжает находиться в отпуске. Пока компания остановила наем персонала в России, добавил он. Huawei начала избавляться от сотрудников на подряде, потому что возникает ряд сложностей с производством, например, есть проблемы с логистическими цепочками, отмечают эксперты.

«Газпром» остановит еще одну турбину «Северного потока»

«Газпром» остановит эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что решение принято в связи «с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта». Турбина прекратит работу с 27 июля, что снизит суточную производительность «Портовой» до 33 миллионов кубометров в сутки.

Израиль задумался о присоединении к западным санкциям против России

Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил МИД страны подготовить серию «политических мер» в отношении России в случае ликвидации представительства в России еврейского агентства «Сохнут», пишет Israel Hayome.

Лапид, который является также главой внешнеполитического ведомства, намерен принять решение по возможным мерам в ближайшие дни, передает «Интерфакс» содержание публикации.

Британские гаубицы и польские танки прибыли на Украину

Wikimedia Commons

Британские буксируемые гаубицы L119 калибра 105 мм доставлены на территорию Украины. Как сообщает ТАСС, вооружение уже находится в зоне боевых действий.

Всего в пакет военной помощи от Великобритании должны были войти 36 таких орудий, однако сколько на данный передали Киеву — не уточняется.

Губернатор пообещал напоить всю Россию иван-чаем

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников пообещал напоить всю Россию иван-чаем. Он отметил, что власти поддержат производителя и предоставят ему статус масштабного инвестпроекта. В данный момент прорабатывается вопрос о присвоении иван-чаю статуса сельхозпродукции.

«С чего начинается утро? С бодрящего чая или кофе. С чего начинается утро настоящего вологжанина? С чашки иван-чая. Его хватит на всех. Сами с удовольствием пьем и всю страну напоим», — написал Кувшинников.

В России появился новый праздник

Президент РФ Владимир Путин постановил отмечать 2 октября День среднего профессионального образования. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В целях развития и популяризации среднего профессионального образования постановляю установить День среднего профессионального образования и отмечать его 2 октября», - говорится в документе.

Электросамокатчиков начали штрафовать за езду без прав

Пользователей электросамокатов начали штрафовать за езду без прав в Новосибирске. Как сообщает «Российская газета», причиной стали устройства местных кикшеринговых сервисов — в ГИБДД утверждают, что парк компаний состоит из самокатов с моторами мощнее 250 Вт.