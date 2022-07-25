Украина придумала еще одно «наказание» для россиян

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17 минут назад

Украинский дипломат рассказал о требованиик Киева к ЕС по поводу виз для россиян

Илья Родин

Постпред Украины при ЕС Алексей Макеев рассказал в интервью Politico, что Киев потребовал от Евросоюза проводить жесткую визовую политику в отношении россиян. Он пояснил, что выдавать разрешение на въезд следует только тем гражданам РФ, которые выступают против спецоперации и готовы подтвердить это письменно.

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Фото: РИА НовостиРИА Новости

Алексей Макеев пояснил, что 80% россиян поддерживают проведение спецоперации на Украине. Соответственно, они «не должны иметь доступа к свободному миру».

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Посол подчеркнул, что инициатива киевских властей направлена на тех жителей России, которые желают получить визу ЕС. Они будут обязаны подробно и честно заполнить все графы специального опросника.

В частности, россиянам следует выразить свое отношение к специальной операции, сообщить о наличии или отсутствии родственников, которые принимали или принимают в ней участие, уточнил дипломат.

Макеев полагает, что эта мера позволит оказать соответствующее воздействие на Москву, а также заставит граждан РФ взглянуть на конфликт с другой точки зрения.

В мире,Алексей Макеев,ЕС,
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