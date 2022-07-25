ЛНР переходит на телефонный код 857 российской системы нумерации

«С 25 июля 2022 года фиксированная связь Луганской Народной Республики переходит на номер в коде российской системы нумерации 857. Таким образом, для звонков из Российской Федерации на номера стационарных телефонов в ЛНР необходимо набирать номер в формате «857 — код города — номер абонента», — цитирует ведомство ТАСС.