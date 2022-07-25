В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
54 минуты назад

В Белом доме сообщили, что у Байдена практически полностью исчезли симптомы COVID-19

ТАСС

При этом, по словам лечащего врача американского лидера Кевина О'Коннора, у президента еще сохраняются заложенность носа и небольшая охриплость

Президент США Джо Байден, заразившийся коронавирусом, продолжает принимать препарат Paxlovid, симптомы заболевания практически полностью исчезли. Об этом говорится в распространенном в понедельник Белым домом письменном заявлении лечащего врача американского лидера Кевина О'Коннора.

У заболевшего COVID-19 Байдена появился новый симптом

Он отметил, что глава государства принимает Paxlovid уже четыре дня подряд.

"В настоящее время симптомы у него почти полностью исчезли", - добавил доктор, указав, что у президента еще сохраняются заложенность носа и небольшая охриплость. "Его пульс, давление, частота дыхания и температура остаются в абсолютной норме", - подчеркнул О'Коннор.

В мире,Видео,Кевин О'коннор,Джозеф Байден,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители