При этом, по словам лечащего врача американского лидера Кевина О'Коннора, у президента еще сохраняются заложенность носа и небольшая охриплость
Президент США Джо Байден, заразившийся коронавирусом, продолжает принимать препарат Paxlovid, симптомы заболевания практически полностью исчезли. Об этом говорится в распространенном в понедельник Белым домом письменном заявлении лечащего врача американского лидера Кевина О'Коннора.
Он отметил, что глава государства принимает Paxlovid уже четыре дня подряд.
"В настоящее время симптомы у него почти полностью исчезли", - добавил доктор, указав, что у президента еще сохраняются заложенность носа и небольшая охриплость. "Его пульс, давление, частота дыхания и температура остаются в абсолютной норме", - подчеркнул О'Коннор.