"В настоящее время симптомы у него почти полностью исчезли", - добавил доктор, указав, что у президента еще сохраняются заложенность носа и небольшая охриплость. "Его пульс, давление, частота дыхания и температура остаются в абсолютной норме", - подчеркнул О'Коннор.