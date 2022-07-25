В Раде раскрыли имя нового генерального прокурора

Как указал парламентарий, раскрывая имя нового генпрокурора, назначение главы правового комитета на эту должность подчеркнет «преемственность традиций» на Украине. Он объяснил, что Венедиктова также занимала этот пост в Раде, а потому соответствующая ротация может стать устоявшейся практикой.