В ФРГ раскрыли дату суда над шпионившим в пользу РФ немцем

В апреле прокуратура Германии заявила, что 65-летний житель города Эркрат по имени Ральф Г. передавал документы и информацию российской разведке из частично открытых, а частично секретных источников, связанных с его деятельностью в качестве офицера запаса и работой в бизнесе. Утверждается, что немец также передавал России информацию, связанную с газопроводом «Северный поток-2» и с наложенными на нее санкциями.