В Британии осудили Риши Сунака за дорогую одежду

Министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис осудила кандидата в премьер-министры страны Риши Сунака за дорогую обувь и одежду. Свое мнение относительного данного вопроса она выразила в личном Twitter-аккаунте.

В посте Доррис сравнила наряды Сунака и его главного оппонента — министра иностранных дел Лиз Трасс. Политик отметила, что первый посетил округ Тиссайд в обуви Prada за 450 фунтов стерлингов и в сшитом на заказ костюме за 3500 фунтов, тогда как вторая ездит по стране «в сережках из Claire Accessories примерно за 4,5 фунта стерлингов».

Сунак считается самым богатым членом палаты общин британского парламента. Его состояние оценивается в более 730 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того до политической карьеры он работал в одном из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, а также женат на Акшате Мурти, дочери очень успешного предпринимателя Индии.