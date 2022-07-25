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1 час назад

В США заявили о разработке «плана Б» для вывоза зерна с Украины

RT на русском

Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявила, что Вашингтон разрабатывает «план Б» с целью вывоза зерна с украинской территории после удара России по военным объектам в Одесском порту.

В США заявили о разработке «плана Б» для вывоза зерна с Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дополнительный план предусматривает организацию перевозок по автомобильным и железным дорогам и на речных баржах.

Кроме того, запланировано приведение железнодорожных систем Украины к европейскому стандарту.

«Мы готовим план на случай непредвиденных обстоятельств», — сказала Пауэр.

Она утверждает, что России нельзя доверять.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нет никаких препятствий для того, чтобы украинское зерно доставлялось к заказчикам в соответствии с достигнутой в Стамбуле продуктовой сделкой.

Он отметил, что объективные эксперты подтвердили, что зерновой терминал Одесского порта находится на значительном удалении от военной части.

19 июля Минобороны России сообщило, что Вооружённые силы России нанесли удар высокоточным оружием по хранилищам с боеприпасами для вооружений, поставленных украинской армии Соединёнными Штатами и странами Европы в Одесской области.

В мире,Саманта Пауэр,Сергей Лавров,Минобороны России,
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