В США заявили о разработке «плана Б» для вывоза зерна с Украины

Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр заявила, что Вашингтон разрабатывает «план Б» с целью вывоза зерна с украинской территории после удара России по военным объектам в Одесском порту.

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Дополнительный план предусматривает организацию перевозок по автомобильным и железным дорогам и на речных баржах.

Кроме того, запланировано приведение железнодорожных систем Украины к европейскому стандарту.

«Мы готовим план на случай непредвиденных обстоятельств», — сказала Пауэр.

Она утверждает, что России нельзя доверять.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нет никаких препятствий для того, чтобы украинское зерно доставлялось к заказчикам в соответствии с достигнутой в Стамбуле продуктовой сделкой.

Он отметил, что объективные эксперты подтвердили, что зерновой терминал Одесского порта находится на значительном удалении от военной части.