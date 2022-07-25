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1 час назад

В Китае спрогнозировали убыль населения к 2025 году

Lenta.ruиещё 2

Китай столкнется с убылью населения к 2025 году из-за усугубляющихся демографических проблем. Об этом сообщает Global Times.

В Китае спрогнозировали убыль населения к 2025 году
Фото: ReutersReuters

Глава отдела народонаселения и семейных дел Национальной комиссии здравоохранения КНР Ян Вэньчжуан рассказал, что власти спрогнозировали сокращение населения в ближайшие пять лет. Число новорожденных в некоторых провинциях Китая в 2021 году стало минимальным за несколько десятилетий.

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Так, в провинции Хунань, расположенной в центре страны, впервые за 60 лет родилось менее 500 тысяч детей, в провинции Хэнань — впервые с 1978 года менее 800 тысяч, а в восточной провинции Цзянси впервые с 1950-х годов количество новорожденных опустилось ниже отметки 400 тысяч.

«Это неизбежный результат длительного периода низкой рождаемости», — заявил эксперт по демографии и старший научный сотрудник Центра Китая и глобализации Хуан Вэньчжэн, отметив, что такая тенденция будет доминирующей «более века».

Демографический кризис угрожает экономике страны. Численность трудоспособного населения, к которому относят людей от 16 до 59 лет, упала за 2020 год на 890 тысяч человек. Если рождаемость продолжит снижаться, в Китае возникнет дефицит на рынке труда, и тогда государство потеряет экономическое преимущество как перед США, так и перед другими западными странами.

С 1979 по 2015 год власти Китая проводили демографическую политику «одна семья — один ребенок». С начала 2016-го гражданам страны разрешили иметь двоих детей. С 1970-х годов Пекин законодательно ограничивал размер семьи, поскольку власти видят проблему в огромном росте населения: из-за этого перегружены земельные, водные и энергетические ресурсы страны.

Теперь власти предпринимают все более активные шаги, чтобы замедлить снижение рождаемости. В апреле Народный банк Китая (аналог Центрального банка) призвал граждан рожать детей, чтобы страна не отстала от США на фоне старения населения. В мае 2021 года семьям разрешили иметь трех детей, хотя с 2016 года родителям приходилось платить штраф, если в семье появлялось больше двух.

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