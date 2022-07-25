15 лет тюрьмы за российский паспорт: на Украине разрабатывают новый закон

Украинские граждане, которые получили российские паспорта, будут привлекаться к уголовной ответственности. Разрабатываются различные меры наказания, вплоть до 15 лет лишения свободы. Об этом заявил сегодня заместитель министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Анатолий Стельмах, пишет ТАСС.

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По его словам, соответствующий законопроект предусматривает уголовную ответственность «за получение паспортов публичными лицами, пропаганду паспортизации и создание условий для принудительной паспортизации».

«Если рассматривать законопроект, который у нас сейчас на обработке, то там по некоторым статьям определена мера наказания от штрафа до 15 лет лишения свободы», - пояснил Анатолий Стельмах в эфире украинского телеканала «Рада».

Также заместитель министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий подчеркнул, что уголовная ответственность предусматривается и за участие в референдуме.

При этом Стельмах признал, что украинские граждане, несмотря на принятие закона о коллаборационизме, продолжают получать российские паспорта, и выразил уверенность, что они должны быть привлечены за это к ответственности.

Ранее в результате спецоперации были освобождены Херсонская область на юге Украины и приазовская часть Запорожской области. В конце мая глава администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион планирует провести референдум и войти в состав России. По его мнению, это решение поддержат 60-70 процентов жителей области.