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52 минуты назад

На Украине предложили сажать в тюрьму за российский паспорт

Алиса Селезнёва

Украинские граждане, которые получили российские паспорта, будут привлекаться к уголовной ответственности. Разрабатываются различные меры наказания, вплоть до 15 лет лишения свободы. Об этом заявил сегодня заместитель министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Анатолий Стельмах, пишет ТАСС.

15 лет тюрьмы за российский паспорт: на Украине разрабатывают новый закон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, соответствующий законопроект предусматривает уголовную ответственность «за получение паспортов публичными лицами, пропаганду паспортизации и создание условий для принудительной паспортизации».

«Если рассматривать законопроект, который у нас сейчас на обработке, то там по некоторым статьям определена мера наказания от штрафа до 15 лет лишения свободы», - пояснил Анатолий Стельмах в эфире украинского телеканала «Рада».

Также заместитель министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий подчеркнул, что уголовная ответственность предусматривается и за участие в референдуме.

При этом Стельмах признал, что украинские граждане, несмотря на принятие закона о коллаборационизме, продолжают получать российские паспорта, и выразил уверенность, что они должны быть привлечены за это к ответственности.

На Украине введут уголовную ответственность за участие в российских референдумах

Ранее в результате спецоперации были освобождены Херсонская область на юге Украины и приазовская часть Запорожской области. В конце мая глава администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион планирует провести референдум и войти в состав России. По его мнению, это решение поддержат 60-70 процентов жителей области.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей. Им нужно подать заявление в территориальные органы российского МВД и приложить к нему копию уже имеющегося паспорта другого государства.

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