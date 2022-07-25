В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
1 час назад

Индия перебросила истребители Rafale к границе с Китаем

Елена Прошина

Индия перебросила истребители Rafale на линии действительного контроля с Китаем. Новейшее оружие передислоцировано на аэродромы в секторе Ладакх. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Economic Times.

Индия перебросила истребители Rafale к границе с Китаем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняется, такое решение было принято из-за опасных полетов в непосредственной близости от индийско-китайской границы истребителей ВВС Китая (НОАК). Это является нарушением мер доверия, которые ранее были выработаны двумя государствами.

«Мы внимательно следим за действиями китайских самолетов. Всякий раз, когда мы видим, что китайские самолеты или беспилотные летательные аппараты приближаются слишком близко к линии фактического контроля, мы принимаем соответствующие меры, поднимая или переводя наши самолеты в состояние повышенной готовности», — заявил командующий ВВС Индии маршал Вивек Рам Чаудхари.

С конца июня участились полеты военных самолетов КНР в 10 км от границы с Индией во время проведения маневров сил противовоздушной обороны в Ладакхе. Полеты продолжились даже после прошедших 17 июля переговоров индийской и китайской сторон о разъединении войск в этой пограничной области.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители