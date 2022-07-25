Индия перебросила истребители Rafale к границе с Китаем

Индия перебросила истребители Rafale на линии действительного контроля с Китаем. Новейшее оружие передислоцировано на аэродромы в секторе Ладакх. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Economic Times.

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Как уточняется, такое решение было принято из-за опасных полетов в непосредственной близости от индийско-китайской границы истребителей ВВС Китая (НОАК). Это является нарушением мер доверия, которые ранее были выработаны двумя государствами.

«Мы внимательно следим за действиями китайских самолетов. Всякий раз, когда мы видим, что китайские самолеты или беспилотные летательные аппараты приближаются слишком близко к линии фактического контроля, мы принимаем соответствующие меры, поднимая или переводя наши самолеты в состояние повышенной готовности», — заявил командующий ВВС Индии маршал Вивек Рам Чаудхари.