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1 час назад

Конгресс США призвал Пелоси довести дело до конца и посетить Тайвань

Lenta.ruиещё 3

Республиканцы и демократы в Конгрессе США призвали спикера палаты представителей Нэнси Пелоси довести дело до конца и посетить Тайвань, несмотря на предупреждения президента Джо Байдена. Об этом сообщает NBC News.

Конгресс США призвал Пелоси довести дело до конца и посетить Тайвань
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если бы я был спикером, я бы поехал», — заявил член палаты представителей Пит Сешнс, который проработал с Пелоси в Конгрессе больше двадцати лет.

Сенатор Рой Блант, республиканец, выразил схожую точку зрения. По его словам, если Пелоси хочет отправиться на Тайвань с визитом, то она должна это сделать.

«И я думаю, что теперь, когда ее пытались отговорить, у нее, наоборот, должно быть больше мотивации поехать, и коллеги должны поддержать ее», — призвал он.

По мнению сенатора Рика Скотта от Республиканской партии, важно отправиться на Тайвань и донести до его жителей, что они являются важными союзниками США в продвижении демократических ценностей. По его словам, Тайвань должен понять, что США поддержат его в случае нападения Китая.

Вместе с тем, некоторые демократы все же заявили, что выбор времени для поездки на Тайвань сопряжен как с экономическими, так и с геополитическими рисками.

Ранее стало известно, что Белый дом предупредил Пелоси о риске во время ее возможного визита на Тайвань. При этом на прошлой неделе должностные лица из Пентагона проинформировали спикера о том, что в регионе присутствует напряженность.

26 июля официальный представитель Минобороны Китая Тань Кэфэй заявил, что китайские военные не будут сидеть сложа руки в случае приезда Пелоси на Тайвань. Визит американского политика приведет к обострению ситуации в Тайваньском проливе, подчеркнул Кэфэй.

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