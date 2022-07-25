15 лет тюрьмы за российский паспорт: на Украине разрабатывают новый закон

"Сейчас обсуждают усиление уголовной ответственности для всех категорий населения, которые получили эти паспорта <...>. Уже сейчас министерство реинтеграции разрабатывает законопроект, которым предусматривает уголовную ответственность за получение паспортов публичными лицами, пропаганду паспортизации и создание условий для принудительной паспортизации, - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада". - Если рассматривать законопроект, который у нас сейчас на обработке, то там по некоторым статьям определена мера наказания от штрафа до 15 лет лишения свободы".