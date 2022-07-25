15 лет тюрьмы за российский паспорт: на Украине разрабатывают новый закон

Законопроект об уголовной ответственности за получение паспорта РФ, разрабатываемый на Украине, будет предусматривать различные меры наказания - от штрафа до 15 лет лишения свободы. Об этом в понедельник заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Анатолий Стельмах.
"Сейчас обсуждают усиление уголовной ответственности для всех категорий населения, которые получили эти паспорта <...>. Уже сейчас министерство реинтеграции разрабатывает законопроект, которым предусматривает уголовную ответственность за получение паспортов публичными лицами, пропаганду паспортизации и создание условий для принудительной паспортизации, - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада". - Если рассматривать законопроект, который у нас сейчас на обработке, то там по некоторым статьям определена мера наказания от штрафа до 15 лет лишения свободы".
Замминистра подтвердил, что в правительстве рассматривает законопроект об уголовной ответственности для людей, которые получили российский паспорт. Кроме того, предусматривается уголовная ответственность за участие в референдуме, добавил Стельмах.
По его словам, принятого на Украине закона о коллаборационизме недостаточно, так как люди продолжают получать паспорта. При этом замминистра не считает важным причины, по которым это происходит.
"Лично мое мнение, люди, которые получили российский паспорт, заслуживают определенной ответственности", - подытожил он.
20 июля вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что получение украинцами российского гражданства независимо от обстоятельств должно рассматриваться как преступление. По ее словам, Киеву надо занять жесткую позицию и приравнять подобные действия к преступлению против государства. Уже 22 июля она заявила, что украинские власти работают над законопроектом об уголовной ответственности за получение российского гражданства.