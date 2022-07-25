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16 минут назад

На Украине наказание за получение паспорта РФ будет до 15 лет тюрьмы

ТАСС

Законопроект об уголовной ответственности за получение паспорта РФ, разрабатываемый на Украине, будет предусматривать различные меры наказания - от штрафа до 15 лет лишения свободы. Об этом в понедельник заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Анатолий Стельмах.

15 лет тюрьмы за российский паспорт: на Украине разрабатывают новый закон
Фото: ТАССТАСС

"Сейчас обсуждают усиление уголовной ответственности для всех категорий населения, которые получили эти паспорта <...>. Уже сейчас министерство реинтеграции разрабатывает законопроект, которым предусматривает уголовную ответственность за получение паспортов публичными лицами, пропаганду паспортизации и создание условий для принудительной паспортизации, - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада". - Если рассматривать законопроект, который у нас сейчас на обработке, то там по некоторым статьям определена мера наказания от штрафа до 15 лет лишения свободы".

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На Украине введут уголовную ответственность за участие в российских референдумах

Замминистра подтвердил, что в правительстве рассматривает законопроект об уголовной ответственности для людей, которые получили российский паспорт. Кроме того, предусматривается уголовная ответственность за участие в референдуме, добавил Стельмах.

По его словам, принятого на Украине закона о коллаборационизме недостаточно, так как люди продолжают получать паспорта. При этом замминистра не считает важным причины, по которым это происходит.

"Лично мое мнение, люди, которые получили российский паспорт, заслуживают определенной ответственности", - подытожил он.

20 июля вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что получение украинцами российского гражданства независимо от обстоятельств должно рассматриваться как преступление. По ее словам, Киеву надо занять жесткую позицию и приравнять подобные действия к преступлению против государства. Уже 22 июля она заявила, что украинские власти работают над законопроектом об уголовной ответственности за получение российского гражданства.

В мире,Анатолий Стельмах,Ирина Верещук,
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