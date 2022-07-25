Украинские власти хотят ввести ответственность для граждан за участие в референдумах о вхождении в состав России. Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Анатолий Стельмах, пишет РИА Новости.

По словам чиновника, речь идет об уголовном наказании для украинцев, однако это предложение пока находится в стадии разработки.

«Это только обсуждается», — сказал Стельмах.