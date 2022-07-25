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1 час назад

В Китайском МИД заявили о "серьезной подготовке" к визиту Нэнси Пелоси на Тайвань

Газета.Ru

Китай «серьезно готовится» к возможному визиту спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом заявил спикер китайского МИД Чжао Лицзянь в ответ на публикацию Financial Times о вероятности военного ответа на поездку американского политика. Его слова приводит агентство Bloomberg.

В КНР заявили о «серьезной подготовке» к визиту Пелоси на Тайвань
Фото: ТАССТАСС

«Китайская сторона неоднократно заявляла американской стороне о нашей серьезной озабоченности по поводу возможного визита спикера Пелоси на Тайвань и о нашем решительном неприятии этого визита. Мы серьезном готовимся к этому», — заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

На вопрос, делал ли Китай более строгие предупреждения в адрес США, чем обычно, Чжао уклонился от прямого ответа, но отметил, что такое могло быть в действительности.

Ранее стало известно, что американские власти опасаются эскалации конфликта с Китаем из-за визита на Тайвань спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом в разговоре с журналистами CNN заявил неназванный сотрудник Белого дома.

По словам чиновника, администрация Байдена опасается, что Пекин отреагирует на визит Пелоси объявлением бесполетной зоны над Тайванем. Также вполне возможна и более радикальная мера – направление китайской авиации в воздушное пространство непризнанной островной республики.

В мире,Конгресс США,
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