В США заявили о плане «Б» по вывозу украинского зерна

США не доверяют готовности Москвы соблюдать стамбульское соглашение и ведут разработку плана «Б» по вывозу зерна из украинских портов. Об этом со ссылкой на

главу Агентства США по международному развитию (USAID) Саманту Пауэр пишет РИА Новости.

«Мы готовим план на случай непредвиденных обстоятельств», - пояснила она телеканалу CNN.

По словам главы USAID, новый план по доставке украинского зерна на мировые рынки включает в себя организацию перевозок автомобилями, речными баржами и при помощи украинских железных дорог, которые планируется «подогнать» к европейскому железнодорожному стандарту.

22 июля в Стамбуле Россия, Турция, Украина и ООН подписали соглашения, которые предусматривают вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, контролируемых Киевом. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что все пункты договора «полностью отвечают интересам страны», и пообещал, что на экспорт пойдет порядка 20 млн тонн зерновых, оставшихся после прошлогоднего урожая.