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37 минут назад

Вице-президент США назвала беременность «серьезной проблемой» страны

Елена Прошина

Вице-президент США Камала Харрис оговорилась, обращаясь к американцам. Как сообщает телеканал «360», она заявила, что ежедневные «случаи беременности» — серьезная проблема США.

Вице-президент США назвала беременность «серьезной проблемой» страны
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Послушайте, у нас в стране ежедневно происходят случаи беременности женщин, и это серьезная проблема», — заявила она.

Напомним, что в июне 2022 года Верховный суд США постановил, что конституция Соединенных Штатов не предусматривает права на аборт, и тем самым отменил легализацию абортов на федеральном уровне, передав права на регуляцию прерываний беременности штатам.

В результате ряд республиканских штатов начали на запрещать прерывание беременности, кроме случаев, в которых оно требуется по медицинским показаниям. Это стало причиной народных волнений и множества митингов со стороны демократической части общества США.

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