Вице-президент США назвала беременность «серьезной проблемой» страны

Вице-президент США Камала Харрис оговорилась, обращаясь к американцам. Как сообщает телеканал «360», она заявила, что ежедневные «случаи беременности» — серьезная проблема США.

«Послушайте, у нас в стране ежедневно происходят случаи беременности женщин, и это серьезная проблема», — заявила она.

Напомним, что в июне 2022 года Верховный суд США постановил, что конституция Соединенных Штатов не предусматривает права на аборт, и тем самым отменил легализацию абортов на федеральном уровне, передав права на регуляцию прерываний беременности штатам.