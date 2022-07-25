Обзор иноСМИ: коллапс на границе Великобритании и раскол Евросоюза

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Китай обвинил США расхищении сирийский ресурсов

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что США в Сирии контролируют месторождения нефти, а также основные районы выращивания зерновых культур, вывозя из страны нефтепродукты и сельскохозяйственную продукцию. Об этом пишет иранское издание Resalat.

В МИД КНР напомнил Вашингтону о декларируемом им верховенстве закона и прав человека и потребовал «прекратить разграбление ресурсов Сирии американскими военными».

Евросоюз оказался на грани раскола из-за Украины

Энергетический и экономический кризис, возникший на фоне военных действий на Украине и введения санкций против России, может привести к расколу Евросоюза. Об этом пишет испанская газета El País.

Между 27 странами-членами Европейского союза уже возникли серьезные трения по поводу предложенного Еврокомиссией сокращения потребления энергии на 15%. Так, Испания и Португалия, считают, что 15% - это слишком много, а Венгрия и Польша, не согласны с тем, что это сокращение должно навязываться из Брюсселя. Издание констатировало, что ЕС уже проиграл «битву за общественное мнение за пределами своих границ» и рискует потерпеть поражение и внутри блока.

Brexit привел к транспортному коллапсу на границе Великобритании

Британцы, решившие поехать в отпуск во Францию, столкнулись с многочасовыми очередями в порту Дувра. Из-за выхода Великобритании из ЕС, получившего название brexit, жителям страны приходится стоять в пробках, чтобы пройти досмотр французскими пограничниками и попасть на паром через Ла-Манш, сообщает Sky News.

Власти Великобритании обвинили в сложившейся ситуации Францию и призвали Париж предоставить больше сотрудников для досмотра пассажиров. Однако французская сторона заявила, что порт Дувра слишком мал, и там негде разместить такое количество таможенников.

Американцы боятся ядерной войны из-за украинского кризиса

69% принявших участие в опросе жителей США боятся, что события на Украине приведут к ядерной войне. Об этом сообщает CNBC.

При этом активисты обращают внимание на усиление ядерной гонки еще до начала российской спецоперации на Украине. В свою очередь в администрации президента США Джо Байдена заверили, что «оценивают то направление, в котором движется российский лидер Владимир Путин», и опасаться не стоит.

Во Франции решили отменить «налог на телевизор»

Французские власти хотят отменить налог на пользование телевизором и радио, благодаря которому еще с 1933 года обеспечивается работа государственных теле- и радиослужб. В настоящее время этот налог пополняет бюджеты корпорации France Télévisions, Radio France, Arte France, France Média Monde, INA и TV5 Monde, отмечает France 3.