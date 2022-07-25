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40 минут назад

Китай посоветовал США не вносить Россию в список стран-спонсоров терроризма

Lenta.ru

Американские власти должны содействовать российско-украинскому мирному диалогу вместо того, чтобы пытаться внести Россию в список стран-спонсоров терроризма. С таким советом выступил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, цитату приводит ТАСС.

Он призвал США создать благоприятные условия для продвижения мирных соглашений, что должно пойти на пользу «политическому урегулированию кризисной ситуации на Украине».

Западные СМИ скрывают правду об успехах России на Украине

Предположения о том, что США могут внести Россию в список стран-спонсоров терроризма, стали звучать после того, как Москва начала специальную военную операцию на Украине. 21 июля спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси пригрозила Блинкену, что конгресс внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма самостоятельно, если он не предпримет никаких действий.

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