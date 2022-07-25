Он призвал США создать благоприятные условия для продвижения мирных соглашений, что должно пойти на пользу «политическому урегулированию кризисной ситуации на Украине».

Предположения о том, что США могут внести Россию в список стран-спонсоров терроризма, стали звучать после того, как Москва начала специальную военную операцию на Украине. 21 июля спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси пригрозила Блинкену, что конгресс внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма самостоятельно, если он не предпримет никаких действий.