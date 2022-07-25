Слова Орбана о «смешении рас» вызвали переполох в Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вызвал настоящий переполох в Европе своим высказыванием о «смешении рас». Европейские политики посчитали опасными такие заявления. Об этом пишет РИА Новости.

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Так, румынского евродепутата Алина Митуца возмутили слова венгерского премьера. По его мнению, «говорить о расовой или этнической "чистоте", особенно в таком смешанном регионе, как Центральная и Восточная Европа, обманчиво и опасно».

Депутат Европарламента, соосновательница оппозиционной венгерской партии Momentum Каталин Чех призналась, что заявление Орбана ее шокировало. По ее мнению, слова премьера напомнили ей время, которое «мы все хотели бы забыть». Она подчеркнула, что подобные высказывания показывают «настоящее лицо режима».

Чех выразила надежду, что молчание лидеров ЕС по поводу слов Орбана временно. Она также обратилась к людям смешанной расы, живущим в Венгрии, заявив, что они «одни из нас». Чех также отметила, что разнообразие укрепляет нацию, а не ослабляет ее.

Немецкое издание Tageszeitung увидело в словах Орбана идеи «расовой чистоты», которые он мог почерпнуть из антиутопического романа Распая «Лагерь святых» 1973 года. В произведении рассказывается о разрушении западной цивилизации из-за массовой иммиграции из стран третьего мира.