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25 минут назад

Киссинджер призвал не сдавать украинские территории

Газета.Ru

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что вопрос о возможном отказе Украины от ее территорий не должен быть на повестке переговоров с Россией. Об этом сообщает ZDF.

Киссинджер призвал не сдавать украинские территории
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Президент Украины [Владимир Зеленский] неоднократно заявлял, и даже в самом недавнем прошлом, что он не будет вести переговоры ни о каких украинских территориях, которые были украинскими в день начала войны. Так о чем договариваться? О том, что Россия должна освободить все территории, которые она захватила после того дня», — сказал Киссинджер.

Киссинджер объяснил свои слова об украинских уступках России

Экс-глава Госдепа добавил, что России необходимо установить рамки, которые она ни при каких обстоятельствах не будет преступать. Одним из таких примеров он как раз назвал неприкосновенность территории Украины.

Ранее Киссинджер заявил, что США не добьются успеха в отношениях с Китаем, находясь в состоянии постоянной конфронтации.

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