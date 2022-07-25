Киссинджер призвал не сдавать украинские территории

«Президент Украины [Владимир Зеленский] неоднократно заявлял, и даже в самом недавнем прошлом, что он не будет вести переговоры ни о каких украинских территориях, которые были украинскими в день начала войны. Так о чем договариваться? О том, что Россия должна освободить все территории, которые она захватила после того дня», — сказал Киссинджер.