Киев обвинил сотрудников МВД Херсонской области в коллаборационизме

Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинения в коллаборационизме 26 сотрудникам главного управления МВД по Херсонской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора 26 лицам, среди которых 14 бывших сотрудников органов МВД [Украины], предъявлены обвинения в коллаборационной деятельности", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса.

По данным следствия, 26 человек, в том числе бывшие сотрудники украинской полиции, добровольно заняли должности в сформированном в Херсонской области ведомстве.

Сотрудников МВД по региону идентифицировала Служба безопасности Украины. В спецслужбе также утверждают, что в Херсонской области восстановлено подразделение "Беркут". До государственного переворота на Украине оно в структуре МВД выполняло функции спецназа милиции в 2014 году, но новые власти его расформировали.