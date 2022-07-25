Раскрыты планы Джонсона посетить Украину перед отставкой

До своей отставки премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует посетить Украину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Daily Express.

По словам источника издания, Джонсон чувствует на себе ответственность, так как был самым большим сторонником украинского лидера Владимира Зеленского.

«Он не может просто уйти, не убедившись, что мир прикроет его. Джонсон надеется встретиться с Зеленским еще раз до того, как покинет кресло премьера», — сказал источник.

Ранее Борис Джонсон объявил об очередном пакете военной помощи Украине, размер которой составит $1,2 млрд. На прошлой неделе в Великобритании заявили о намерении поставить Украине десятки артиллерийских орудий, 1,6 тыс. единиц противотанкового оружия, 50 тыс. боеприпасов и прочее. С конца февраля общий объем помощи Киеву уже составил $2,7 млрд.